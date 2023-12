Greg Van Avermaet laat zich uit over cinema die Mathieu van der Poel speelde in voorjaar

In het voorjaar won Mathieu van der Poel op magistrale wijze Milaan-Sanremo. Al speelde hij volgens Greg Van Avermaet ervoor wel wat cinema.

In de Strade Bianche werd Van der Poel uit het wiel gereden door Tom Pidcock, maar twee weken later gaf de Nederlander iedereen het nakijken in Milaan-Sanremo.

Voor Greg Van Avermaet kan Van der Poel pieken als geen ander als hij zijn gedachten op iets heeft gezet, al speelt hij dan ook wel wat cinema daarrond.

“Na de Strade zat ik samen met Mathieu in de Tirreno-Adriatico. We waren allebei niet goed en reden vaak samen in de groep van de gelosten. Hij zat met twijfels: 'Ik weet niet wat het wordt dit jaar, Greg.'”, vertelt Van Avermaet aan HUMO.

“Maar dan zie je hem een week later in Milaan-Sanremo op de Poggio wegrijden van de beste renners ter wereld: Pogacar, Van Aert en Ganna. Zo'n kloof slaan is veruit het moeilijkste aan die koers. En vervolgens moet je nog lucide genoeg zijn om tijdens de afdaling alle bochten goed door te komen.”

De Nederlander lijkt perfect zijn doelen uit te kiezen en doet dat op voortreffelijke wijze. “Zoals Mohoric vorig jaar naar beneden vloog: dat was voorbij de grens. Bij Mathieu ziet het er niet gevaarlijk uit, hij heeft alles onder controle”, besluit Van Avermaet.