Sanne Cant komt met stevig statement na haar beste resultaat van het seizoen

Sanne Cant lijkt stilaan in haar beste vorm te komen, net op tijd voor het Belgische kampioenschap. Maar dat ziet Cant zelf wat anders.

Het deelnemersveld in Heusden-Zolder was stevig bezet, enkel Brand, Pieterse en Van Anrooij ontbraken. Maar Sanne Cant reed wel een goede cross, al kon ze net geen podiumplaats claimen.

Voor Cant wel haar beste notering van het seizoen, net als enkele dagen geleden in Mol. Al was het deelnemersveld wel indrukwekkender in Heusden-Zolder met wereldkampioene Van Empel en Alvarado aan de start

Cant liet alle Belgen wel een heel stuk achter zich in Heusden-Zolder. Norbert-Riberolle was de eerste Belgische na Cant op de tiende plaats, het verschil tussen de twee was wel meer dan twee minuten.

BK in Meulebeke

Stoomt Cant zich dan klaar voor het BK in Meulebeke, op 13 januari? Neen, want ze leeft gewoon van cross naar cross. Volgens Cant is de buitenwereld meer bezig met het BK dan zijzelf.

"De pers, de speakers en heel Facebook maken zich er druk om dat ik niet altijd meer de eerste Belgische ben. Dat telt eigenlijk alleen op het BK." Met een vijftiende titel op rij kan Cant wel het record van de Amerikaanse Compton evenaren.

Maar voor Cant maakt het niet echt meer uit. "Of ik er nu veertien, vijftien of zestien pak, aan mijn carrière gaat dat echt niets meer veranderen."