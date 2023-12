Sven Nys moet slecht nieuws brengen over één van zijn toppers in het veld

Shirin van Anrooij staat een tijdje aan de kant. De Nederlandse heeft een breukje in haar rib opgelopen.

Op haar Instagram kondigde Shirin van Anrooij dinsdagavond zelf aan dat ze de komende crossen aan zich voorbij zal laten gaan. De Nederlandse liep in Mol (22/12) een ribblessure op, die haar nu aan de kant houdt

"Ik had zo’n zin in de kerstperiode en was klaar om te laten zien dat de goede vorm daar was, vooral in een van mijn favoriete wedstrijden. Maar een heel zware valpartij op mijn ribben afgelopen woensdag, tijdens een crosstraining, maakte dit onmogelijk."

"Het is tijd om te kijken of er niets gebroken is, wat betekent dat jullie me de komende crossen niet aan de startlijn zien staan. Dit is zeker niet de kerstperiode waarop ik had gehoopt, maar ja: je kunt geen regenboog zien zonder een beetje regen… Iedereen bedankt voor de steun."

Breuk vastgesteld

Ploegmanager Sven Nys kwam tijdens de cross in Heusden-Zolder met een update over Van Anrooij. De Nederlandse heeft wel degelijk een breuk in haar rib opgelopen, waardoor ze een tijd aan de kant staat. Hoelang is niet duidelijk.