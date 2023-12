Vingegaard ziet mogelijkheden om in Tour samen te werken met Evenepoel

De Tour de France van 2024 belooft alvast voor het nodige spektakel te zorgen. Dat beseft ook tweevoudig winnaar Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard wil volgend jaar voluit voor zijn derde Tourzege op rij gaan. De Deen krijgt echter met twee zaken af te rekenen: een heel zwaar programma en stevige tegenstand.

Niet enkel Tadej Pogacar is zijn tegenstander, maar ook Primoz Roglic en Remco Evenepoel. Onze landgenoot wil alvast alles op alles zetten in zijn voorbereiding naar de Ronde van Frankrijk.

“Ik verwacht dat Remco top zal zijn en dan is hij heel erg sterk. Het wordt een strijd met zijn vieren, samen met Pogacar en Roglic. Ik plaats Remco niet specifiek hoger of lager”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Voor mij starten we met drie belangrijke tegenstanders en we zullen een plan moeten klaar hebben om ze alle drie achter ons te laten. De Tour gaat aan spankracht winnen. Remco gaan we net zozeer in de gaten moeten houden als Tadej en Primoz.”

Al kan de aanwezigheid van Evenepoel ook in het voordeel van de ploegmaat van Wout van Aert zijn. “Ik ga niet op alle aanvallen reageren natuurlijk. Als Primoz versnelt, kan Remco net zo goed het gat dichten en dan moeten wij maar aansluiten. Alleen is het nu nog veel te vroeg om het al over tactische plannen te hebben.”