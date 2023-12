Meubelstuk van Soudal Quick-Step legt schuld voor vertrek bij Remco Evenepoel

Na zes jaar verlaat Florian Sénéchal Soudal Quick-Step na zes jaar. En daar heeft Remco Evenepoel ook zijn invloed in gehad.

Met Florian Sénéchal ziet Soudal Quick-Step opnieuw een renner van zijn klassieke voorjaarskern vertrekken. Ook Tim Declercq, Davide Ballerini en Mauro Schmid vertrekken bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Bij Cyclingnews gaf Sénéchal wat meer uitleg bij zijn vertrek bij de ploeg. "Soudal Quick-Step was niet per se meer de ploeg waar ik van hield. Ze verwaarloosden de klassiekers een beetje", zegt de Fransman. Door gewijzigde focus van de ploeg op Remco Evenepoel?

"Het was wel een geweldige leerschool en dit heeft me ook sterker gemaakt. Maar uiteindelijk was ik nog sterker dan de ploeg, stafleden en de renners. Misschien is dat wat er misging", gaat Sénéchal verder.

Hoge ambities

Sénéchal rijdt vanaf 2024 voor het Franse Arkéa-B&B Hotels en heeft grote ambities. "Ik wil winnen. Parijs-Roubaix zou echt geweldig zijn, het is de klassieker die me het beste ligt. Maar ik zal me al moeten laten zien in Omloop Het Nieuwsblad. Ik moet daar altijd top-10 rijden."

En de Fransman voelt zich duidelijk ook goed. "Ik voel me hier ook veel meer op mijn gemak in gesprekken. Terwijl ik bij mijn oude team altijd terughoudend was. Ik denk dat ik nu zelfs te veel berichten stuur op Whatsapp."