Paul Herygers betreurt beslissing van Wout van Aert

Wout van Aert heeft een knoop doorgehakt over zijn crossseizoen. Het voegt nog de Wereldbeker in Benidorm toe aan zin programma, de Wereldbeker in Zonhoven laat hij schieten.

Het veldrijden is geen echte prioriteit meer voor Wout van Aert. Hij beperkte zijn programma tot acht crossen, waarvan er nog twee extra met een vraagteken opstanden. Dat waren dus Zonhoven (07/01) en Benidorm (21/01).

"In Zonhoven zal ik niet aan de start staan, maar in Benidorm ga ik nog een laatste keer crossen. Dat wordt de afsluiter van het seizoen. Het is een goede trainingsprikkel om die cross er nog bij", zei Van Aert bij Het Nieuwsblad.

Paul Herygers betreurt het afzeggen van Van Aert voor Zonhoven. "Het is een hele mooie die hij links laat liggen. Het is een zaligheid om in Zonhoven te rijden en dat kan hij dan ook nog eens heel goed", zei hij bij Play Sports.

Vijf keer op podium

Van Aert won vorig jaar nog in Zonhoven, net als in 2015. In 2016, 2017 en 2018 moest Van Aert telkens de duimen leggen voor Van der Poel. De Kuil van Zonhoven ligt Van Aert dus duidelijk. Maar niet in 2024.