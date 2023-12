Ploegmaat van Mathieu van der Poel duidelijk: "Ik liet me flikken"

Wout van Aert won woensdag de Superprestigemanche in Zolder. Tibor del Grosso verraste met een vijfde plaats.

Bij Alpecin-Deceuninck geloven ze hard in Tibor del Grosso. De ploegmaat van Mathieu van der Poel is eigenlijk nog belofte, maar reed in Zolder mee bij de grote jongens. Hij pakte meteen de vijfde plek, al was er zelfs nog meer mogelijk.

“Of ik mezelf verbaasd heb? Wel een beetje, maar anderzijds was mijn start goed en op zo’n snel rondje is het gewoon lastig om elkaar los te rijden. Ik ben blij dat ik zo lang mee kon gaan”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Ik voelde me echt sterk en het was heel leuk en vet om op het hoogste niveau het spelletje mee te kunnen spelen. Er waren stukken waar ik voelde dat ik een van de beteren was. Dat was heel vet”, gaat hij verder.

Wout van Aert en Eli Iserbyt maakten uit wie de cross won. “Ik had echt het idee dat ik kon meedoen voor winst. Maar toen Wout aanviel, zat ik één positie te ver. Voor mijn gevoel had ik best bij Eli en Wout kunnen meezitten, maar uiteindelijk werd het een strijd om plek drie. Ik wist dat het heel tactisch werd en ik liet me flikken net voor de trap waardoor ik als derde van het groepje zat.”

Ook in Hulst en Zonhoven zal Del Grosso nog bij de profs te zien zijn.