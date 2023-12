🎥 Jonge Belg krijgt bijzonder zwaar verdict na valpartij op de balken in Diegem

Anton Ferdinande (23), een Belgische crosser van Deschacht-Hens-Maes, moet een streep trekken onder zijn seizoen. De jonge Belg viel donderdag zwaar op de balken in Diegem.

Anton Ferdinande (23) probeerde donderdag over de balken te springen, maar net voor de eerste balk liep het mis voor de jonge Belg. Hij klikte uit zijn pedaal en had daardoor geen schijn van kans op de balken.

Ferdinande viel zwaar en knalde met zijn schouder vol op de tweede balk. En daar lijkt de schade ook groot te zijn. Ferdinande heeft de gewrichten in de schouder gescheurd en gaat ook onder het mes in Brugge.

Er staat Ferdinande dan ook een lange revalidatie te wachten, zijn seizoen in het veld is voorbij. Hoe lang hij in de lappenmand zal liggen, is wel nog niet duidelijk.

In september en oktober stond Ferdinande een paar keer op het podium van een paar crossen in de Verenigde Staten. In Kortrijk en Mol eindigde de jonge Belg wel twee keer knap zevende.