Adrie van der Poel over zoon Mathieu: "Hij heeft dat lang voor ons geheimgehouden"

Na een boerenjaar op de weg trekt Mathieu van der Poel de lijn gewoon door in het veld. En daar speelt ook de verhuis naar Spanje in mee.

Met zeges in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK op de weg vulde Mathieu van der Poel zijn palmares stevig aan in 2023. En ook in het veld is de Nederlander weer outstanding, hij pakte al vijf op vijf.

Verhuis naar Spanje

Van der Poel trainde bijna twee maanden in Spanje op de weg, waar hij een erg brede basis legde voor het wegseizoen. Zijn gedeeltelijke verhuis naar Spanje in 2021, waar hij nu drie tot vier maanden per jaar is, heeft dan ook veel impact gehad.

"Heel lang heeft hij dat voor ons geheimgehouden. Tot hij het op een dag, tijdens een etentje, kwam verkondigen", zegt vader Adrie van der Poel bij Sporza. Want Mathieu had misschien een afkeurende reactie verwacht.

"Maar we stonden daar gelijk met z’n allen achter, vonden het een verstandige beslissing", stelt vader Van der Poel. Ook hij voelde tijdens zijn carrière het verschil merkte toen hij het wel deed en probeerde dat mee te geven aan zijn zoon.