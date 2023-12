Jurgen Mettepenningen doet opmerkelijke uitspraak over zijn kopman Eli Iserbyt

Eli Iserbyt rijdt al een heel seizoen op een hoog niveau. Zijn manager Jurgen Mettepenningen durft zijn kopman dan ook naast de Grote Drie te zetten.

Met zes overwinningen is Eli Iserbyt nog altijd de zegekoning van dit seizoen in het veldrijden, al komt Mathieu van der Poel met zijn vijf zeges op rij akelig dichtbij. Vrijdag in Loenhout kan hij op gelijke hoogte komen.

Maar in tegenstelling tot andere jaren, lijkt Iserbyt op sommige momenten wel mee te kunnen met de Grote Drie. Van der Poel is natuurlijk te hoog gegrepen, maar Van Aert en Pidcock volgen lukte hem de voorbije dagen wel.

Zijn ploegmanager Jurgen Mettepenningen zet Iserbyt dan ook in hetzelfde rijtje. "Zoals Eli Iserbyt nu rijdt, kunnen we spreken van de grote vier in plaats van de grote drie", zei hij bij Sporza.

Iserbyt nuanceert

"Voor mij maakt dat allemaal niet uit", reageerde Iserbyt. "Ik verraste mezelf opnieuw met zeer goede benen. De versnelling van Mathieu was fenomenaal, maar Pidcock reed erachter ook een hoog tempo en dat kon ik toch goed volgen, vanuit het wiel natuurlijk."