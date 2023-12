Thibau Nys geeft op na zware val in Diegem: ploegdokter geeft meer uitleg over blessure

Thibau Nys deed in Diegem voor het eerst sinds lang nog eens mee vooraan, maar moest halfweg opgeven na een val. Vooral zijn knie was geraakt.

Op de schuine kant in Diegem viel Thibau Nys, maar in eerste instantie leek hij geen last te hebben van een blessure. Maar toen hij bij de materiaalpost voorbij kwam, was er toch duidelijk iets aan de hand.

Nys draaide af, richting vader Sven Nys en boog zich meteen over zijn fiets. Hij klaagde over zijn knie en dokter Jan Mathieu stelde vast dat Nys een kneuzing op zijn knie had opgelopen, net naast zijn pezen.

"Als je dan kracht zet, doet dat echt wel pijn. Het zal een serieuze impact geweest zijn", zei hij donderdag bij Wielerflits. Nys ging de hele nacht ijs leggen op zijn knie, om het opstijven tegen te gaan.

Bloeduitstorting

"Een bezoek aan het ziekenhuis om foto’s te laten maken is momenteel niet nodig. Eventueel kunnen we dat morgen (vrijdag, nvdr.) nog doen, maar ik denk niet dat dat nodig zal zijn. Na een nachtje slapen zullen we al meer weten."

Bij Sporza gaf de ploeg nog meer uitleg over de blessure. "Het lijkt een bloeduitstorting op de rand van zijn kniepees. Het lijkt er niet op dat hij wedstrijden zal moeten overslaan", klinkt het daar.