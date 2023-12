🎥 Van Aert onderuit gereden door Ronhaar? Herygers geeft duidelijk zijn mening

Wout van Aert heeft het duel met Mathieu van der Poel niet kunnen aangaan in Hulst. Hij viel in de tweede ronde en had daarna ook nog kettingproblemen.

Het was in de tweede ronde dat het misliep voor Wout van Aert. Hij zat rond de zevende plaats toen hij schouder aan schouder met de Nederlander Pim Ronhaar een bocht naar beneden reed. En Ronhaar vocht duidelijk voor zijn plaats. De Nederlander bleef overeind, terwijl Wout van Aert tegen de grond ging. Hij wilde snel weer op zijn fiets springen, maar moest dan ook nog zijn ketting erop leggen. Daarbij verloor Van Aert bijzonder veel tijd. Eerlijk duel Paul Herygers analyseerde meteen de fase. "Je kunt kwaad zijn op dat jong snaakje, maar hij verdedigt eigenlijk gewoon zijn plaats", zei hij bij Sporza. "Maar om dat tegen Van Aert te doen, dat hoort daar misschien bij." "Of dat nodig was in dat bochtje? Het was ieder voor zich", besloot Herygers nog. Van Aert moest uiteindelijk een hele cross achtervolgen, maar eindigde toch nog in de top tien. 🚵🇳🇱 | Ook Van Aert valt en heeft daarna materiaalpech! De Belg wil inhalen en gaat op zijn snuffert. Van de grote drie is alleen Van der Poel nog over aan de kop van de cross #CycloCross #Hulst



📺Veldrijden kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/mnuLUUUISM — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) December 30, 2023