De weg of het veld? Thibau Nys onthult waar zijn hart ligt en zegt ook waarom

Thibau Nys kan zowel op de weg als in het veld uit de voeten. Maar waar ligt zijn hart nu echt?

Net als veel jonge veldrijders, kan Thibau Nys ook uitstekend uit de voeten op de weg. Bij de beloften werd hij in 2021 Europees kampioen en ook bij de profs doet hij het uitstekend met al twee zeges en enkele ereplaatsen.

De komende jaren mag Nys zich ook verder ontdekken op de weg, want hij verlengde onlangs zijn contract tot eind 2026 bij het Amerikaanse Lidl-Trek, die ook gelinkt is aan veldritploeg Baloise Trek Lions.

Veld boven de weg

Maar het hart van Nys lijkt toch eerder in het veld te liggen. "Koersen op de weg is leuk, maar veldrijden is cooler. Wedstrijden winnen die mijn vader vroeger won, terugkomen op dezelfde parcoursen met al die geschiedenis dat hij daar was, dat is cool", zegt hij bij Rouleur.

"De sport is zo veranderd, het is nu iets heel anders, maar ik heb het gevoel dat ik tegenwoordig steeds meer leer, terwijl ik dacht dat ik steeds minder zou leren. Mijn vader is een groot deel van mijn leerproces."