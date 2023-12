José De Cauwer velt bijzonder streng oordeel over Tour-ambities van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel debuteert in 2024 in de Tour de France. Maar José De Cauwer gelooft niet dat hij kan opboksen tegen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar.

Remco Evenepoel won in 2022 al de Vuelta, dit jaar ging hij zijn kans in de Giro en de Vuelta. Evenepoel won dan wel vijf ritten, maar voor het klassement deed hij nooit mee. Kan dat in de Tour wel?

"Op de vraag of hij volgend jaar de Tour de France winnen, zeg ik neen", zegt José De Cauwer bij Het Nieuwsblad. "Zijn ploeg is niet sterk genoeg en zelf weet hij nog te weinig wat de Tour is."

Tijdrit

Dat Vuelta die Evenepoel gewonnen heeft, was maar tegen de Spanjaard Enric Mas, Primoz Roglic was in de laatste week uitgevallen na een valpartij. En Pogacar en Vingegaard waren er toen niet bij.

"Ik ga zeker niet zeggen dat Evenepoel de Tour niét kan winnen. Hij heeft mij al heel vaak positief verrast. Maar Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar rijd je in een tijdrit niet op twee minuten", stelt De Cauwer nog.