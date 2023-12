Niels Albert spreekt klare taal over startgeld Van der Poel en Van Aert in de cross

De cross is voor de grote drie niet alleen een afleiding tijdens de winter, maar ook een vorm van inkomsten. Niels Albert windt er geen doekjes om.

Mathieu van der Poel rijdt in totaal 14 crossen, Wout van Aert komt door de toevoeging van Benidorm aan 9 en Tom Pidcock voegde Baal toe aan zijn programma. En voor elke cross krijgen ze ook een aardig startbedrag.

Daarom geloven bondscoach Sven Vanthourenhout en Niels Albert niet dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert de cross ooit definitief vaarwel zullen zeggen. "Je moet ook een kat een kat durven noemen", zegt Albert bij HLN.

Startgeld Van der Poel

Van der Poel heeft de meeste crossen gereden tot nu toe van de Grote Drie, maar is nergens voor minder dan 10.000 euro aan de start gekomen. Volgens Albert gaat het om zo'n 15.000 euro startgeld per cross.

"Reken maar uit, hé. 150.000 à 200.000 euro extra bijeenscharen met iets wat hij supergraag doet: geef hem eens ongelijk! We moeten daar niet over lullen, dat speelt zeker mee. En ‘t is hem en Wout ook gegund. Dat zijn wereldvedetten."