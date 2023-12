Niels Albert velt zijn oordeel over de peperdure Lamborghini's van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is niet alleen de ster in het veld, maar ook ernaast. De wereldkampioen pakt graag uit met dure auto's.

In Herentals arriveerde Mathieu van der Poel in een Lamborghini Urus S van zo'n 200.000 euro. In Antwerpen en Gavere deed Van der Poel er nog een schepje bovenop met een Lamborghini Huracan Sterrato van 260.000 euro.

Die laatste noemde Van der Poel al "zijn vervangwagen voor tijdens de kerstdagen". Niels Albert heeft er helemaal geen probleem mee. "Ik hou wel van dat peper en zout. Het zijn de dingen die het veldrijden doen leven, attractief houden", zegt hij bij HLN.

Van der Poel geen dikkenek

Het totaalplaatje klopt ook volgens Albert, ook met de manier waarop Van der Poel ermee omgaat. Het is niet omdat hij in een Lamborghini rijdt, dat de wereldkampioen zich plots anders gaat gedragen. En hij relativeert het ook.

"'Da’s eigenlijk een vervangwagen'. Ha! Geweldig. Zo komt hij daar mee weg. Stel dat je bij aankomst dwars door het lint rijdt en 'f*** you' zegt tegen al die fans: ja, dan zou je al snel de stempel 'dikkenek' opgedrukt krijgen. Wat Mathieu totáál niet is."