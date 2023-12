Sven Nys in de wolken: "Dit is fantastisch, misschien zien we het nooit meer"

Maandag wordt in Baal op nieuwjaarsdag opnieuw de Grotte Prijs Sven Nys gereden. En de startlijst ziet er opnieuw indrukwekkend uit.

Oudejaarsavond vieren is voor de veldrijders nooit een uitgebreid feest, want op nieuwjaarsdag worden ze traditioneel verwacht in Baal voor de Grote Prijs Sven Nys. De laatste keer dat hij er zelf won is alweer van 2014 geleden.

Zoon Thibau Nys kan net als op de Koppenberg de familietraditie voortzetten in Baal, hij is opgegroeid op het parcours. Maar winnen lijkt moeilijk te worden, zeker met de bijzonder sterke startlijst.

Van Aert en Van der Poel in Baal

Want de Grote Drie zakken allemaal af naar Baal. De laatste keer dat Van Aert en Van der Poel aan de start stonden, is alweer van 2021 geleden. Toen won Van der Poel met 8 seconden voorsprong op Van Aert en 32 seconden voor op Pidcock.

Sven Nys is dan ook in de wolken met de komst van Van der Poel en Van Aert. "Het is fantastisch dat ze daar beide aan de start staan" zegt hij bij WielerFlits.

"De traditionele supporters komen altijd, maar als Wout en Mathieu er ook zijn, geeft dat een extra boost aan de wedstrijd. Misschien maken we het nooit meer mee, maar ik ben blij dat ze er dit jaar wel bij zijn. Laten we daar optimaal van genieten."