Tim Merlier wil uitpakken: "Collega's de mond snoeren"

Tim Merlier reed tot nu toe twee crossen, maar rijdt zaterdag in een andere discipline. De ex-Belgische kampioen op de weg gaat voor de Belgische titel in het strandracen.

Terwijl de veldrijders zaterdag aan de start staan voor de Wereldbeker in het Nederlandse Hulst, trekken Tim Merlier en zijn goede vriend Bert Van Lerberghe aan de start van het BK strandracen. Ze krijgen vooral conurrentie van Timothy Dupont.

In totaal staan er zo'n elf profrenners aan de start, maar Merlier lijkt toch de grote favoriet te zijn. De sprinter van Soudal Quick-Step won de voorbije weken al strandraces in Bredene en De Panne.

Collega's plagen als motivatie

Al stelt Merlier dat het meer gaat om de prestige dan echt om te winnen. "Ken je het? Later op het seizoen op een moment kan je dan wel eens onder de ploegmaten zeggen: "hé, weet je het nog van het BK Beach Race?", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Zo’n titel is ideaal om de collega’s de mond te snoeren", stelt Merlier nog. Maar uiteindelijk is het allemaal niet zo belangrijk, een titel op de weg of in de cross staat nog veel hoger. Zolang er zaterdag maar iemand van The Wolfpack wint.