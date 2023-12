🎥 Ervaringsdeskundige Sven Nys uit zijn twijfels bij spugen van Mathieu van der Poel

Het spuugincident met Mathieu van der Poel overschaduwde zijn zevende zege op rij in Hulst. Sven Nys doet een oproep voor de wedstrijd op nieuwjaarsdag in Baal.

Mathieu van der Poel had in de slotronde in Hulst genoeg van het boegeroep en spuwde richting die toeschouwers. Volgens een andere toeschouwer kreeg de Nederlander ook bekers met bier en urine over zich heen.

Dat laatste is niet nieuw. Want ook Sven Nys was al eens het slachtoffer van een biergooier. In 2012 stapte Nys in Loenhout af en ging de biergooier opzoeken in het publiek. "Dat was wel een andere situatie dan bij Mathieu", zegt Nys bij NOS.

"Ik had een slechte dag en niets meer te verliezen. Uiteindelijk ben ik van de fiets gestapt en heb die jongen gevraagd waarom hij dat deed. De boodschap kwam aan, geloof ik."

Pestende supporter wint

Maar of het spuwen of het terechtwijzen zoals Nys deed een verschil maakt, daar is de ex-wereldkampioen niet zeker van. "Je kunt beter niet reageren. Want wie wint er nu? Die pestende supporter."