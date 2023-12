Een tegenvaller: Yves Lampaert beleeft een eindejaar in mineur

Iedereen wil wel een eindejaar in opperbeste omstandigheden beleven. Yves Lampaert is dat alleszins toch niet helemaal gegund.

Yves Lampaert reed op 3 oktober zijn laatste wegkoers van het jaar in Binche-Chimay-Binche, maar had nog wel zin in een laatste sportieve uitdaging in 2023. De voormalige Belgische kampioen op de weg werd aan de start van het BK Beachracen van voorbije zaterdag verwacht.

GEEN BK BEACHRACEN VOOR LAMPAERT

Belga meldt dat Lampaert verstek moest geven vanwege de gevolgen van een COVID-besmetting. Er zijn wel leukere manieren om 2024 in te luiden dan met corona in je lijf, maar dat lijkt dus wel wat de West-Vlaming van Soudal Quick-Step te doen staat.

Yves Lampaert in het bijzonder wensen we in 2024 een goede gezondheid toe, dat doen we overigens ook aan ieder van u.