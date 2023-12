Een verrassend vroege afzwaai: Wout van Aert ziet ploegmaat nog voor zijn 30ste al de fiets aan de haak hangen

De 29-jarige Hofstede arriveerde in 2019 bij Jumbo-Visma en was de voorbije jaren dus steeds één van de ploegmaten van Wout van Aert. De Nederlander had voordien ook voor Sunweb gekoerst, na voorbereid te zijn op het bestaan als profwielrenner in het Rabobank Development Team.

Het talent dat in 2016 nog vierde werd in de Luik-Bastenaken-Luik voor beloften had het bij de profs moeilijker om zijn stempel te drukken. Zeker in 2023 verscheen er al eens vaker een DNF achter zijn naam: zijn laatste twee koersen reed hiet uit.

Lennard Hofstede has decided to end his professional cycling career with immediate effect. "This decision feels good and I am especially grateful for the many great experiences I have had here."



Thank you for everything, Lennard. 🙌