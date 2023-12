GVK, ex-ploegmaat van Boonen, Cav en Van der Poel, hakt na maandenlange twijfel de knoop door: "Niet eigen keuze"

Aan de zijde van Boonen, Cav en Van der Poel beleefde GVK schitterende tijden. De twijfel die hem de voorbije maanden achtervolgde over zijn eigen carrière, zal zeker minder fijn geweest zijn om te ervaren.

Nadat het niet tot een contractverlenging kwam bij Bingoal Pauwels Sauzen WB, was het onzeker of Guillaume Van Keirsbulck zijn loopbaan ging verderzetten. Dat hing er immers van af of hij voor het einde van 2023 nog een nieuwe ploeg zou vinden. Dat is niet gebeurd, waardoor de 32-jarige renner op Instagram zijn afscheid aankondigt.

In zijn bio staat ondertussen ook al dat hij een ex-profwielrenner is. "Na 13 jaar profrenner te zijn, komt dat aan zijn einde. Het is niet mijn eigen keuze, maar ik ben dankbaar voor de afgelopen jaren. Het is nog altijd wel moeilijk want ik had gehoopt om minstens tot aan mijn 35 te kunnen blijven koersen."

Met een dubbel gevoel maar vertrouwen in de toekomst kijkt GVK vooruit. Op zijn cv staan passages bij meerdere Belgische ploegen, met een verblijf bij Quick-Step, Wanty-Groupe Gobert, Alpecin-Fenix en Bingoal, en ook nog 2 seizoenen bij CCC. En zeges in de Driedaagse De Panne-Koksijde, Le Samyn en Antwerp Port Epic.