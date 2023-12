Jasper Stuyven spaart zijn kritiek niet op ingrijpende verandering bij de Olympische Spelen

Jasper Stuyven droomt van de Olympische Spelen in Parijs. Maar de plaatsen zijn wel bijzonder beperkt doordat het aantal deelnemers geslonken is.

De internationale wielerbond (UCI) en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wilden het aantal deelnemers bij de mannen en de vrouwen gelijk trekken, elk 90. Bij de vrouwen ging het aantal renners omhoog, bij de mannen omlaag.

In Parijs stijgt het aantal vrouwen van 67 naar 90, het aantal mannen daalt van 130 naar 90. En dat vindt Jasper Stuyven maar niets. "Door het peloton kleiner te maken, verliezen de Olympische Spelen veel waarde voor wielrenners omdat het geen wielerwedstrijd meer is", zegt hij bij GCN.

Saaie koers?

"Door het peloton kleiner te maken, verliezen de Olympische Spelen veel waarde voor wielrenners omdat het geen wielerwedstrijd meer is." Volgens Stuyven kan het weleens een heel saaie koers worden.

"Na tien kilometer, als er Belgische en Nederlandse renners mee zijn, mee zijn in de aanval, wie gaat er dan achtervolgen? Als één land de slag mist, wie gaat er dan proberen om dat terug recht te zetten met slechts een paar renners?"

Van Aert en Evenepoel

België mag ook maar vier renners in plaats van vijf sturen naar Parijs, de plaatsen worden dus bijzonder duur. Stuyven was er nog nooit bij op de Spelen, maar beseft wel dat het moeilijk wordt om erbij te zijn.

"We moeten realistisch zijn, want er zijn maar twee plaatsen. Het is best moeilijk om in het team te komen. We hebben vier plekken in totaal, maar Wout en Remco zitten in het team", zegt hij nog.