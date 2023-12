Tim Merlier speelt volledig open kaart over wat het voor hem betekent om andere Belgische wegrenners te kloppen

Met andere Belgische wegrenners heeft Tim Merlier toch maar mooi afgerekend met 2024 stilaan in zicht. En het was dan niet eens in het wegwielrennen, maar in een andere discipline.

Zoals bekend won de rappe man van Soudal Quick-Step zaterdag het BK Beachrace in Bredene. Het waren allemaal wegrenners die vooraan de dienst uitmaakten in het nationaal kampioenschap strandracen. Tim Merlier wist ze één voor één de baas. "Het peloton werd uitgedund op het veeleisende circuit en in de voorlaatste ronde reden er nog maar drie renners voorop: ikzelf, Jordi en Bert. We konden onze posities behouden en vechten voor de medailles", zegt de man die ook op de weg al twee keer Belgisch kampioen werd bij Belga. Het voelt goed om het jaar zo af te sluiten "Ik ben blij met het pakken van de eerste plaats na een fantastische dag koersen." Toch niet onbelangrijk voor hem om zo richting het einde van het jaar te kunnen gaan. "Het voelt goed om het jaar zo af te sluiten."