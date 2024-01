Hoe gaat het met de afwezige Eli Iserbyt? Ploegleider geeft meer uitleg

Eli Iserbyt was er op nieuwjaarsdag niet bij in Baal voor de GP Sven Nys. Ook donderdag in Koksijde zal hij er niet bij zijn.

Afgelopen zaterdag in Hulst had Eli Iserbyt een zeldzame offday. De leider in de Wereldbeker was dan wel goed van start gegaan, maar zakte nadien helemaal weg. Toen Iserbyt rond de 20ste plaats reed, gaf hij er ook de brui aan.

Volgens de ploegleiding van Pauwels Sauzen-Bingoal had Iserbyt last van een verhoogde polsslag, wat kan wijzen op wat ziektekiemen die beginnen opspelen. Iserbyt besloot dan ook om de crossen in Baal en Koksijde te schrappen.

Geen griep

Daardoor mag Iserbyt een kruis trekken over het klassement van de X2O Trofee, want voor het niet starten in de twee manches in Baal en Koksijde krijgt hij telkens vijf minuten aan zijn broek. Maar hoe gaat het nu met hem?

"Er is bij Eli niet echt een griep doorgebroken, maar hij voelt zich gewoon niet fit genoeg. Hij heeft al heel wat wedstrijden op hoog niveau gereden", zei ploegleider Robby Cobbaert bij Sporza.

"Het is grotendeels ook oververmoeidheid. Of toch nog iets dat aan het sluimeren is in zijn lichaam", zei Cobbaert nog. Volgens Paul Herygers zou een week rust Iserbyt ook wel eens deugd doen na die lange periode.