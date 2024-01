2023 het jaar van de hoogmoed bij Jumbo Visma? José De Cauwer reageert duidelijk

2023 werd sportief gezien een enorm succes voor Jumbo Visma. Naast de koers was het een ander paar mouwen.

Jumbo Visma was ongetwijfeld de beste ploeg ter wereld in 2023, maar het team leek ook enorm hoogmoedig te worden. Eerst probeerden ze Soudal-QuickStep leeg te zuigen door een fusie, daarna was er de zaak Uijtdebroeks.

“Populair maak je jezelf daar niet mee in het peloton. Maar is dat nodig? Ik kan mij voorstellen dat bij veel Belgische supporters de perceptie bestaat van 'die Ollanders denken dat ze alles mogen'”, zegt José De Cauwer in Het Nieuwsblad.

“Ze gaan in ieder geval over lijken. Als ik nu ploegleider ben, gebruik ik dat. We laten ons door die mannen niet naar de slachtbank leiden”, klinkt het nog.

Het wielrennen staat duidelijk voor een groot dilemma. Waar wil de sport nog naartoe. “Hoe hou je een competitief evenwicht? Kan je voor een Tourselectie bijvoorbeeld een maximumaantal UCI-punten opleggen? Want wat kan Arkéa-Samsic nu nog doen als Jumbo met zeven van de beste twintig renners van de wereld komt?”