Familie van doodgereden vrouw van Rohan Dennis komt met statement

Melissa Hoskins werd dicht bij haar huis doodgereden. Haar man Rohan Dennis is aangehouden en op borgtocht vrijgelaten.

Stilaan raken meer en meer details bekend over wat er zich precies heeft afgespeeld. De twee zouden ruzie gehad hebben, waarna Melissa Hoskins op de motorkap gesprongen zou zijn, met de bedoeling de wagen tegen te houden.

Dennis zou haar een tijdje meegesleurd hebben, waarna de vrouw uiteindelijk op de grond viel. Ze liet in het ziekenhuis het leven. Dennis werd opgepakt, maar is op borgtocht vrijgelaten. Hij moet in maart voor de rechter verschijnen.

De familie van de overleden vrouw heeft een reactie gegeven op het overlijden via de website van de Australische wielerbond.

“Woorden kunnen ons verdriet en de tragische omstandigheden van Melissa's overlijden niet beschrijven”, klinkt het. “Onze families zijn er kapot van en hebben nog steeds moeite om te verwerken wat er is gebeurd.”

“Niet alleen hebben we een dochter en zus verloren, haar kinderen zijn ook hun moeder kwijtgeraakt, een vrijgevochten geest, een gever met een groot hart, geduld en levenslust. Ze was de rots van hun leven en van ons, dus we moeten haar nagedachtenis eren. Zo kunnen ze opgroeien in de wetenschap wie ze was, waar ze voor stond en wat ze gaf aan iedereen.”

“De stroom van verdriet en steun heeft ons overweldigd. In haar korte leven heeft Melissa zoveel positieve invloed gehad in en over de hele wereld. De begrafenis zal plaatsvinden in Perth, haar geboorteplaats, met een herdenkingsdienst in Adelaide na de Tour Down Under.”