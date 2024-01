Gaat Mathieu van der Poel voor Tour-winst? Wereldkampioen spreekt klare taal

Mathieu van der Poel is zowel in het veld als op de weg de wereldkampioen. De Nederlander is van vele markten thuis, maar de Tour zit niet in zijn hoofd.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel heeft een wat vreemde relatie met de Tour. De Nederlander reed de Franse grote ronde pas dit jaar voor de eerste keer uit, bij zijn derde deelname. Van der Poel heeft ook nog maar één rit gewonnen, maar droeg in 2021 wel zes dagen de gele trui. Een groot verschil met Wout van Aert, die al negen ritten won en in 2022 vijf dagen de gele trui droeg. Tour-winst geen doel Maar net als Van Aert zit Van der Poel niet met een eindzege in de Tour in zijn hoofd. "Ik ga echt nooit de Tour proberen winnen", zegt de Nederlander bij HLN. "Ik kan het ook niet. Het niveau is te hoog geworden." Volgens Van der Poel is vooral gewicht het grootste probleem, zelfs met vijf kilogram minder denkt de Nederlander dat hij niet in de buurt kan komen van de eindzege. "Mijn tijdrit is goed en ik kan aan alles werken, maar winnen is met het huidige niveau onmogelijk."