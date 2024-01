Iedere keer verliezen van Van der Poel: kruipt dat niet in het hoofd van Van Aert?

Wout van Aert verloor dit seizoen elke cross waar Mathieu van der Poel startte. Maar ligt hij daar wakker van is de grote vraag?

Het is een eentonig veldritseizoen geworden. Komt Mathieu van der Poel aan de start, dan won de Nederlander ook. En was Van Aert erbij, dan was hij tweede. Nog maar eens, zijn meerdere erkennen in de Nederlander.

“In november hebben we uitsluitend geopteerd voor omvang en capaciteit, zodat Wout december ten volle kon benutten om te doen wat hij wil”, zegt Mathieu Heijboer, Head of Performance bij Visma-Lease a Bike, aan Het Laatste Nieuws.

“Het wedstrijdenpakket werd bewust beperkt gehouden, want tussendoor traint hij nog vrij veel bij. Daags na Heusden-Zolder, bijvoorbeeld, ging hij eerst hardlopen en fietste hij daarna 150 kilometer. Deze weken voegen we er ook nog wat krachttraining aan toe. Als je echt super wil zijn in deze periode, doe je die dingen niet. Hij dus wel.”

Voor Heijboer kruipen de nieuwe nederlagen tegen Van der Poel dan ook niet in het hoofd. “Je moet dat echt loskoppelen. Het is niet de tweestrijd waar de fans naar verlangen. Wout verweert zich naar best vermogen, zonder bezig te zijn met het naakte resultaat.”

“Winnen is uiteraard altijd mooi, daar moeten we niet flauw over doen. Maar dat Mathieu op dit moment beter is dan hij, is niet echt een issue. En al zeker geen referentie voor wat nog moet komen. Zolang hij maar 'groeit'”, besluit Heijboer.