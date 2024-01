Ploegmaat van Mathieu van der Poel houdt het na één veldrit al voor bekeken

Het veldritseizoen van Timo Kielich zit er al na één cross op. Hij kwam in Herentals ten val en wil zich nu optimaal voorbereiden op het nieuwe wegseizoen.

Timo Kielich (24) was vooral bij de jeugd een belofttevolle crosser, zo werd hij in 2021 derde op het WK voor beloften. Maar de voorbije twee jaren verlegde hij zijn focus steeds meer naar het wegwielrennen.

En met succes, want Kielich won dit jaar twee ritten in de Oberösterreich Rundfahrt en was in de Ronde van Wallonië de beste in de derde rit. Door zijn wegprogramma begon Kielich zijn seizoen in het veld maar op 16 december in Herentals.

Focus op de weg

Maar daar kwam Kielich ten val en hij gaf uiteindelijk ook op. "Ik voelde me de laatste weken niet honderd procent en dus heb ik, samen met de ploeg, besloten om me volledig te focussen op het aankomende wegseizoen", schrijft hij op zijn sociale media.

Dat Kielich nu zijn focus verlegt naar het wegseizoen, is niet geheel onlogisch. Hij maakt dit jaar de overstap van het opleidingsteam naar het WorldTour-team van Alpecin-Deceuninck.