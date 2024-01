Van kwaad naar erger? Eli Iserbyt moest nacht in ziekenhuis doorbrengen

Het nieuwe jaar is met een serieuze valse noot begonnen voor Eli Iserbyt. Hij bracht de vorige nacht zelfs door in het ziekenhuis.

Na zijn offday in Hulst besloot Eli Iserbyt om er even de stekker uit te trekken. Hij startte maandag niet in Baal en past donderdag ook voor Koksijde. Maar zijn ploeg verzekerde maandag dat Iserbyt niet ziek was geworden.

Uitdrogingsverschijnselen

Maar dat gebeurde toch op de eerste dag van het jaar, Iserbyt kreeg buikgriep. Die werden 's nachts zo hevig dat hij naar de spoed moest, dat meldt HLN. Door buikgriek was het lichaam van Iserbyt namelijk helemaal uitgedroogd.

Intussen zou het wel weer beter gaan met de leider in de Wereldbeker en de Superprestige. Maar zoals voorzien komt donderdag te vroeg voor hem. Het klassement van de X2O Trofee zal Iserbyt dus niet winnen.

Maar hij wil wel nog altijd de Wereldbeker winnen en dus staat Iserbyt naar alle waarschijnlijkheid zondag wel aan de start in Zonhoven. Het wordt echter afwachten of zijn buikgriep niet te veel invloed heeft gehad op zijn lichaam.