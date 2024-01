🎥 Remco Evenepoel doet concurrenten voor de Tour de France stevig schrikken

Remco Evenepoel staat dit jaar voor zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. En daar lijkt hij nu al mee bezig te zijn.

Nadat Remco Evenepoel in 2022 de Vuelta won en het vorig jaar probeerde in de Giro en opnieuw de Vuelta, is het in 2024 tijd voor de Tour de France. En Evenepoel laat duidelijk niets aan het toeval over.

Want in de laatste dagen van vorig jaar trok Evenepoel naar Frankrijk om enkele ritten van de Tour te verkennen. Het bleef in die dagen verdacht stil op het Strava-profiel van Evenepoel, terwijl hij anders bijna dagelijks zijn ritjes uploadt.

Tijdrit en gravelrit

Evenepoel verkende met onder meer ploegleider Klaas Lodewyck de zevende, achtste en negende rit van der Tour van volgend jaar. De zevende rit is de tijdrit in de Bourgogne, rit acht is een overgangsrit en rit negen is de gravelrit in en rond Troyes.

De deelname van Evenepoel aan de Tour is nog altijd niet officieel, daarom werd de verkenning wellicht geheim gehouden. Sinds 31 december zit Evenepoel wel weer in Calpe om te trainen, maandag begint een nieuwe ploegstage in Spanje.