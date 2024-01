Arnaud De Lie kiest met specifiek doel in het achterhoofd voor andere aanpak

Arnaud De Lie staat in 2024 alweer voor zijn derde jaar bij de profs. En dat pakt hij iets anders aan dan vorig jaar.

In zijn eerste profjaar won Arnaud De Lie in 2022 al negen keer, vorig jaar bevestigde hij meteen met tien profzeges. Daar zat ook een eerste zege in de WorldTour bij, met zijn zege in de GP van Québec.

Maar in 2024 pakt het speerpunt van Lotto Dstny het toch wat anders aan. Zo is zijn start van het seizoen pas op 10 februari met de Ronde van Murcia, een dag later rijdt De Lie ook de Clasica de Almeria, dat meldt HLN.

Later piek in het voorjaar

Die twee koersen in Spanje zouden de enige twee zijn die De Lie rijdt voor hij op 24 februari aan de start komt van de Omloop Het Nieuwsblad. En daarmee pakt De Lie het een stuk anders aan dan de voorbije twee jaar.

Want toen had De Lie telkens al minstens zes koersdagen in de benen voor het openingsweekend. Daardoor hopen De Lie en Lotto Dstny dat zijn topvorm iets later op het seizoen valt. Vrijdag op de ploegenpresentatie komt er nog meer duidelijkheid over het programma van De Lie in het voorjaar.