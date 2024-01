Gevolgen voor Van Aert en Pidcock? Bedrijf van 17 miljard euro stapt in de koers

Na supermarktketen Lidl stapt nu ook energiedrankmerk Red Bull in het wielrennen. Het bedrijf wil de meerderheid van de aandelen van BORA-hansgrohe overnemen

Op 29 december Red Bull 51% van de aandelen overgenomen van RD Pro Cycling en RD Beteiligungs, de bedrijven boven de Duitse wielerploeg BORA-hansgrohe. Die aandelen worden overgenomen van ploegmanager Ralph Denk.

Dat blijkt allemaal uit een officieel document van de Oostenrijkse Mededingingsautoriteit. Op 26 januari zou de overname helemaal rond moeten zijn. BORA-hansgrohe heeft het nieuws intussen bevestigd, maar wenst verder niet te reageren.

Red Bull, dat volgens Statista zo'n 17 miljard euro waard is, gaat dus een prominentere rol spelen bij de ploeg. Red Bull en BORA-hansgrohe werkten al sinds begin 2023 samen om talenten op te sporen onder de naam 'Red Bull Junior Brothers'.

Van Aert en Pidcock

Red Bull was al actief in het wielrennen, zo is het onder meer privé-sponsor van Wout van Aert en Tom Pidcock. Of de overname van het energiedrankmerk van BORA-hansgrohe ook een invloed op hen heeft, moet later nog duidelijk worden.