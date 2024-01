Patrick Lefevere spreekt klare taal over de ambities van Soudal Quick-Step in 2024

Soudal Quick-Step en Patrick Lefevere staan voor een nieuw wielerjaar. En de lat wordt opnieuw hoog gelegd.

Ondanks het feit dat Soudal Quick-Step in 2023 in de voorjaarsklassiekers geen prominente rol speelde en ze steeds meer de transformatie naar een rondeploeg maken, wonnen ze wel opnieuw 55 keer.

Enkel Jumbo-Visma (69) en UAE Team Emirates (57) deden vorig jaar beter. En daar is Patrick Lefevere bijzonder trots op. "Vorig jaar waren we opnieuw een van de beste ploegen ter wereld."

"We waren erg blij met deze prestatie, want het was niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit met een monument, een half dozijn ritten in de grote ronden en het WK tijdrijden."

Lat ligt ook in 2024 hoog

Lefevere blikt ook vooruit naar 2024. "Elk nieuw jaar betekent een nieuw begin en nooit eerder was dat zo van toepassing als dit keer. De ploeg zag 12 renners vertrekken, maar verwelkomt ook 10 nieuwe gezichten.

"Met Mikel Landa en Gianni Moscon haalden we ervaring binnen voor de grote ronden en de klassiekers, maar ook komen er zes neo-profs bij de ploeg. Vier van hen komen over van het Devo Team en dat maakt ons natuurlijk trots."

"We willen aan de top blijven en blijven winnen, al weten we dat dit natuurlijk niet eenvoudig is. We zijn vastberaden om hard te werken en geschiedenis te blijven schrijven om momenten van vreugde te brengen aan iedereen die de ploeg steunt", besluit Lefevere nog.