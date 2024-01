Thibau Nys komt eindelijk met opheldering over zijn mindere periode in het veld

Thibau Nys lijkt stilaan weer boven water te komen na zijn mindere periode. Hij heeft nu ook meer uitleg gegeven over de reden voor die mindere periode.

Het veldritseizoen begon perfect voor Thibau Nys. Hij won meteen Beringen, Waterloo en op de Koppenbergcross. Maar daarna ging het bergaf met een opgave op het EK, een 27ste plaats in Niel en een 19de plaats in Flamanville.

Daarna trok Nys op stage naar Spanje met wegploeg Lidl-Trek. Nadien was het opnieuw even zoeken, maar in Baal eindigde Nys voor het eerst sinds begin december nog eens in de top zes.

Verklaringen voor mindere periode

Maar toch is Nys hard voor zichzelf. "Ik ben niet tevreden. Met het niveau dat ik haalde in het begin van het seizoen, was het daarna ondermaats", zegt hij bij LAMBERT & ALBERT. En daar heeft hij ook twee verklaringen voor.

Voor het crossseizoen had Nys namelijk veel getraind. Maar eens het seizoen van start ging, lukte dat bijna niet meer, onder meer door de jetlag van de reis naar de VS. "Ik heb niet kunnen onderhouden wat ik toen had opgebouwd."

"Maar het was ook een samenloop van omstandigheden. We hebben in mijn bloed gezien dat mijn witte bloedcellen toen wat omhoog zijn gegaan, wat wijst dat ik wat gevochten heb tegen een infectie."

"Het was conditioneel gewoon niet meer wat het moest zijn en ik heb die draad dan opnieuw opgepikt op stage en uren gemaakt. Ik heb het gevoel dat dat mij weer in gang heeft getrokken.