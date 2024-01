Van der Haar benoemt hét grote verschil tussen Van der Poel, Van Aert en Pidcock

Net als alle andere crossers moet Lars van der Haar zich voorlopig neerleggen bij het meesterschap van Mathieu van der Poel. Hij kijkt dan ook met open mond naar zijn landgenoot.

Al acht crossen op rij won wereldkampioen Mathieu van der Poel dit seizoen, hij lijkt op weg naar een perfect rapport van 14 op 14. Maandag in Baal was de wereldkampioen outstanding, hij reed de concurrentie op minuten.

Wout van Aert werd op bijna twee minuten tweede, Lars van der Haar werd op drieënhalve minuut vierde. Daardoor kon Van der Haar zijn voorsprong op de afwezig Iserbyt slechts met anderhalve minuut uitbreiden.

Van der Poel beter voorbereidt

"Neem Mathieu buiten beschouwing en het wordt een kei mooie cross. Dan zit ik binnen een minuut van Wout, maar nu is er eentje outstanding", zegt Van der Haar bij In de Leiderstrui.

Ook Van Aert en Pidcock kunnen Van der Poel niet bijbenen voorlopig. "Pidcock is een grote meneer, maar hij kan het ook niet altijd in de cross. Wout heeft een duidelijke keuze gemaakt voor de weg en dat zie je nu terug in de crosswinter, waar je je specifiek op moet voorbereiden."

Het verschil met Van der Poel is dan ook groot momenteel. "En dan zie je dat het heel moeilijk wordt om het niveau van Mathieu te halen, die het wel heeft gedaan."