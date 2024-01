Wout van Aert maakt zijn doel nu al klaar en duidelijk: "Dat zat nu al in mijn hoofd"

Na vijf jaar op rij de Tour te hebben gereden, trekt Wout van Aert dit jaar voor het eerst naar de Giro. En de voorbereiding is nu al begonnen.

"Ik denk dat het tijd is om eens een andere grote ronde dan de Tour de France te betwisten", zegt Van Aert bij La Gazzetta dello Sport. Van Aert rijdt in mei voor het eerst de Giro, later op het jaar staat ook de Vuelta op het programma.

"De focus zal uitsluitend liggen op het behalen van ritzeges. We hebben geen echte klassementsrenner in onze Giro-ploeg. Ik mik zelf op ritoverwinningen, maar weet nog niet op welke dagen ik me zal concentreren."

Roze trui?

Toch denkt Van Aert al aan de eerste week, waarin hij de roze trui kan veroveren. "Het parcours van de openingsetappe zit al in het geheugen", zegt hij nog. Onderweg liggen er onder meer drie beklimmingen, de top van de laatste klim ligt op 20 kilometer van de streep.

"Ik ben benieuwd hoe het zich zal ontwikkelen met een tijdrit en zware beklimmingen op het menu in de eerste week." Op dag twee staat al meteen een aankomst boven op het programma, de zevende rit is een tijdrit van 37 kilometer met nog een klimmetje in het slot.