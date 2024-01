Gerben Kuypers weet eindelijk wat er aan de hand is, vriendin even opgenomen op spoed

De gezondheidstoestand van Gerben Kuypers blijft zorgen baren. De jonge veldrijder is oververmoeid en staat al sinds tweede kerstdag aan de kant.

Kuypers begon zijn seizoen goed met een zege in Ardooie en Oisterwijk. Maar sinds eind november liep het fout. Kuypers moest een paar keer opgeven en hoopte dat hij na een stage in Spanje opnieuw op niveau kon komen. Maar in drie crossen gaf Kuypers opnieuw twee keer op.

Kuypers trok er de stekker uit om volledig te herstellen, Bart Wellens sprak over problemen met de luchtwegen. Wat er precies aan de hand was, was toen nog niet duidelijk, maar Kuypers was er wel ongerust over.

Vermoeidheid en infectie

"Gerben kampt met een abnormale vermoeidheid", laat zijn ploeg Charles Liégeois Roastery CX weten. "Nu willen we weten hoe hij reageert na wat rust." Maar er zou ook meer aan de hand zijn dan die vermoeidheid alleen.

De jonge veldrijder zou ook een Mycoplasma-infectie opgelopen hebben. Zijn long- en luchtwegen zijn daardoor ook aangetast. Kuypers besmette ook zijn vriendin, op oudejaarsdag moet ze zelfs even naar de spoed.

Komt Kuypers nog in actie dit seizoen? "Volgende week komen we samen met de trainers, de ploegleiders en de medische staf om te bekijken welke stappen we best zetten", vertelt performancemanager Aike Visbeek."