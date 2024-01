Hoogmoed of niet? Herygers velt zijn oordeel over WK-uitspraak van Thibau Nys

Mathieu van der Poel is op dit moment onklopbaar in het veldrijden. De wereldkampioen is dan ook topfavoriet voor het WK veldrijden in Tabor, maar Thibau Nys denkt toch dat er een kans is.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel is aan een indrukwekkende reeks van negen overwinningen op rij bezig, niemand lijkt er op dit moment aan te twijfelen dat hij dit seizoen voor 14 op 14 gaat. Met als afsluiter het WK in Tabor. Thibau Nys vond deze week toch een manier waarop hij of anderen eventueel wereldkampioen kunnen worden. "Als je mij vraagt of ik wereldkampioen kan worden, dan denk ik spontaan aan Tabor dat er bevroren bij ligt en Mathieu die zichzelf niet kan zijn. Dan kan dat", zei hij bij LAMBERT&ALBERT. Gezonde ambitie Wat denkt Paul Herygers van die uitspraak? "Ik vind dat mooi dat mensen uitspraken doen en daar ook achter staan op de één of de andere manier", zei hij bij Sporza. "Dat iemand veel moraal en moed heeft. En zo moet je ook af en toe denken", stelt Herygers nog. Want vooraf de handdoek al in de ring gooien, kan je wel eens zuur opbreken dan op het WK. Maakt Van der Poel ijsjes? Dat Nys denkt dat Van der Poel op sneeuw of ijs niet goed uit de verf zou komen, is door de cross in Val di Sole in 2022. In de Italiaanse sneeuw werd Van der Poel pas achtste, op drie minuten van Michael Vanthourenhout. "Maar als het echt om de knikkers gaat, pas maar op hoor. Volgens mij gaat hij van de sneeuw en het ijs in Tabor ijsjes", stelt Herygers. Dan toch een zesde wereldtitel voor Van der Poel?