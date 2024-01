Mathieu van der Poel blijft torenhoog boven iedereen uitsteken en zegt of hij betere versie van Wout van Aert mist of niet

Het verhaal van Mathieu van der Poel die boven iedereen uitsteekt zet zich verder. Wout van Aert was ook in Koksijde geen maat voor hem.

"Het gaat inderdaad nog steeds goed", knikt Mathieu van der Poel met veel voldoening. "Ik reed een aantal perfecte zandpassages aan het einde van de eerste ronde en dan had ik meteen een mooie voorsprong. De zandpassages doe ik wel heel graag, maar ik heb liever dat het daar droog ligt."

Het parcours bood dan toch nog een extra uitdaging. "Nu was er ook modder bij en dan is het zand iets minder belangrijk." In elk geval blijft Van der Poel zonder veel moeite de bovenhand halen op Wout van Aert. "Wout had op voorhand aangekondigd dat hij voor een andere aanpak koos", wil Van der Poel het niet opblazen.

Het is misschien iets beter dan verwacht

"Uiteindelijk waren de rollen vorig jaar omgedraaid en reed hij mij toen vaak op achterstand", herinnert de man in de regenboogtrui zich. "Ik denk niet dat dat veel zegt voor het voorjaar. Ik ben zelf ook nog steeds in opbouw. Het is misschien dus wel iets beter dan verwacht."

Mist Mathieu van der Poel geen betere versie van Wout van Aert of iemand anders die hem echt het vuur aan de schenen kan leggen? "Dat had sowieso leuk geweest. Maar ik ga niet klagen, vorig jaar stond ik met een heel ander gevoel in de kerstperiode. Ik ben alleen maar heel blij met hoe het gaat."