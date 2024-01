Naast Van der Poel kan nu ook pupil Sven Nys Wout van Aert aftroeven, is reden bekend? "Beetje raar, echt wel mooi"

Wout van Aert mag dan niet op zijn best zijn, enkel Mathieu van der Poel wist hem op zijn waarde te kloppen in dit veldritseizoen. Met die vijfde plek van Van Aert in Hulst was immers wel enorm veel pech gemoeid.

Dat was in Koksijde niet het geval, maar toch moest Van Aert naast Van der Poel nog iemand anders voor zich dulden. Pim Ronhaar reed bijna de hele wedstrijd op plek 2 en hield die positie ook vast, ondanks een nog druk zettende Van Aert in de laatste ronde.

De pupil van Sven Nys beschrijft achteraf hoe het is om tussen Van der Poel en Van Aert te staan tijdens een podiumceremonie. "Een beetje raar. Er samen mee op het podium staan is al iets, maar om er tussen te staan is echt wel mooi."

Ik rijd altijd wel goed in het zand

Het mag misschien niet helemaal een verrassing zijn dat de 22-jarige Nederlander in de Vlaamse Duinencross zo goed voor de dag kwam. "Ik rijd altijd wel goed in het zand. Als junior heb ik hier vaak gewonnen. Thuis rijd ik altijd in het zand als ik in het bos rijd."

Het jonge talent van Baloise Trek Lions krijgt steeds meer regelmaat in zijn prestaties, met nu al een derde top 5 op rij. "Ik heb vooral in het begin van het seizoen een grote stap voorwaarts gezet. Alleen zat er toen af en toe nog een slechte cross bij. En dat is nu niet meer. Daar ben ik heel tevreden mee."