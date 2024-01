Ploeg van Sven Nys neemt radicaal besluit over Nederlandse wereldkampioene

De Nederlandse Shirin van Anrooij staat nog een tijdje aan de kant. De Nederlandse brak onlangs een rib en komt daardoor niet meer in actie.

Het wordt een crossseizoen om snel te vergeten voor Shirin van Anrooij, de huidige wereldkampioene veldrijden bij de beloften. Ze reed slechts negen crossen dit seizoen en daar komen er geen meer bij.

Tijdens een crosstraining viel Van Anrooij zwaar, maar daarna werd ze wel nog tweede in de Zilvermeercross in Mol. In Antwerpen werd ze nog zesde, maar op tweede kerstdag in Gavere moest Van Anrooij opgeven.

Streep door NK en WK

Bij Van Anrooij werd een gebroken en een gekneusde rib vastgesteld, waardoor ze even rust nam. Er werd nog even gehoopt op een terugkeer dit seizoen, maar haar ploeg Baloise Trek Lions heeft vandaag alle hoop weggenomen.

"Met een gebroken én gekneusde rib is het risico op koersen gewoon te groot. Haar herstel is onze prioriteit op dit punt", klinkt het op de sociale media van de ploeg.

Van Anrooij mag dus definitief een streep trekken door het Nederlands kampioenschap van volgende week zondag in Hoogeveen. Ook het wereldkampioenschap van 4 februari in Tabor moet Van Anrooij dus missen.