Sven Nys verbaast zich over zijn zoon Thibau: "Was nog nooit eerder gebeurd"

Het seizoen van Thibau Nys in het veld is er voorlopig een van hoogtes en laagtes. Maar volgens vader Sven heeft zijn zoon wel stappen gezet.

Thibau Nys koos dit seizoen om volop zijn kans te gaan bij de profs en niet meer bij de beloften te rijden. Dat pakte meteen goed uit want Nys won in Beringen, Waterloo en de Koppenbergcross.

Nadien had Nys het wat moeilijker met een opgave op het EK, een 27ste plaats in Niel en een 19de plaats in Flamanville. Tussendoor had hij wel nog uitslagen in de top tien in Dublin, Troyes en Boom.

Grote stap vooruit

Volgens vader Sven Nys heeft zijn zoon dan ook grote stappen gezet dit seizoen. "Er is heel veel regelmaat gekomen. Hij kan nu ook winnen. Dat was eerder nooit gebeurd", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Na zijn stage in Spanje moest Nys weer even zoeken naar het goede ritme, een val en opgave in Diegem hielpen daar zeker niet bij. Maar in het eigen Baal eindigde Nys voor het eerst wel weer in de top tien sinds begin december.