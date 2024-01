Kogel door de kerk: Arnaud De Lie rijdt voor het eerst een grote ronde

Arnaud De Lie gaat dit jaar voor het eerst een grote ronde rijden. De keuze is gevallen op de Tour de France.

Voor zijn derde jaar als prof krijgt Arnaud De Lie bij Lotto Dstny de kans om de Ronde van Frankrijk te rijden, zo heeft het team bekendgemaakt op de mediadag.

“Daar ben ik heel blij om”, klinkt het bij de renner. “De Tour is misschien wel het grootste sportevenement ter wereld.”

De doelstelling is alvast duidelijk: onze landgenoot gaat op zoek naar een eerste ritoverwinning in Frankrijk.

“Er zijn veel mooie etappes om mee te strijden”, klinkt het nog. Hij haalt er meteen al eentje uit. “Er is een rit voor puncheurs die ik heb aangestipt. Ook de rit in Troyes moet me liggen.”

Dat is de graveletappe in deze bijzondere editie van de Tour de France die door de Olympische Spelen eindigt in Nice en niet in Parijs. Afspraak dus op 7 juli om te kijken of De Lie in zijn opzet zal slagen.