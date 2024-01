Hoe moet het verder met de Wereldbeker? Belgische UCI-topman heeft "attractieve" oplossing

Nu het veldritseizoen al bijna zijn einde nadert, komt ook de discussie over de kalender weer boven. Dat er iets zal veranderen, lijkt wel duidelijk.

Vooral in november laaide de discussie rond de overvolle kalender in het veldrijden stevig op. UCI-voorzitter Lappartient verweet Thibau Nys toen dat hij de Superprestige in Niel boven de Wereldbeker in Dendermonde verkoos.

De discussie was even gaan liggen, maar met het WK in zicht komt die toch weer boven. Vooral de Wereldbeker, met dit seizoen 14 manches, zorgde voor veel discussie. UCI-topman Peter Van den Abeele gaf nog eens zijn mening.

Compactere Wereldbeker?

"Misschien zijn er wel minder crossen nodig. En misschien ook wel minder Wereldbekercrossen", zei Van den Abeele bij Sporza. Maar voor minder manches in de Wereldbeker moet ook onderhandeld worden met rechtenhouder Flanders Classics.

Want er zijn ook commerciële belangen. Flanders Classics heeft namelijk een contract voor 14 tot 16 manches. Maar Van den Abeele zelf zou ook kunnen leven met 10 of 12 manches. "Dat zou wellicht nog attractiever zijn."

De manches minder verspreiden is ook een optie. "Een veel compactere Wereldbeker vanaf december tot en met de week voor het WK lijkt me logisch", zegt hij nog.