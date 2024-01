Thibau Nys ziet vormpeil in stijgende lijn en is zéér duidelijk over 'oververmoeidheid' en mindere vorm

Het zijn moeilijke weken geweest voor Thibau Nys, maar stilaan is hij opnieuw aan de oppervlakte aan het komen. In Gullegem greep hij net naast het podium na een sterke start. Een nieuwe stap in de goede richting?!

"Het gaat de laatste weken in stijgende lijn", aldus Thibau Nys in een reactie bij Sporza na zijn vierde plaats in de Hexia Cross in Gullegem. "Het is jammer dat ik het podium mis, want dat zat er wel in na een aangename wedstrijd."

"Oververmoeid geweest? Dat is een groot woord. Het gaat echt wel in stijgende lijn - behalve Koksijde. Het was vandaag ook goed, niet super, maar ook verre van slecht. Sommigen waren beter dan mij en dan kan ik daar mee leven."

Alles moet in de juiste plooi vallen

"Alles moet in de juiste plooi vallen. Het is de balans zoeken tussen trainen en rusten. Ik leer elke week en elke wedstrijd nog bij. Ik leer veel bij, leef van cross tot cross en blijf bijleren. Ik kijk met heel veel zin naar het BK toe, maar het is niet dat ik er heel hard mee bezig ben."

Ook Paul Herygers had wel wat te zetten over Nys bij Telenet Play Sports: "Als hij elke week zo rijdt, dan zouden er geen vragen komen of alles ok met hem is. Dit is een mooie prestatie."