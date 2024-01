Toptalent verrast en zet nieuwe stap in carrière, topfavoriete geeft op in Gullegem

Geen klassementscross op zaterdag in Gullegem. Maar dat maakt er de spanning niet minder om. De vrouwencross werd een pittige strijd, met uiteindelijk een jonge en verdiende winnares na vijf ronden afzien op een zwaar parcours.

Zonder toppers als van Empel, Brand, Pieterse en van Anrooij was het Ceylin del Alvarado die de grote favoriete was op de Hexia cross Gullegem. Bij de Nederlandse topfavoriete draaide alles echter heel snel compleet in de soep.

Ze reed nog een tijdje door op de vierde plaats, maar halfweg de race besloot ze dan toch maar gewoon naar de camper te rijden en op te geven. Ondertussen was het podium al weggereden, al moesten de drie koploopsters onderling nog gaan uitmaken wie zou winnen.

Jonge Backstedt is de beste in Gullegem

Ploeggenotes Bakker en Van Der Heijden waren aan elkaar gewaagd, maar moesten het onderspit delven tegen Zoë Backstedt. De piepjonge Engelse dochter van de gewezen prof bij de mannen was veel beter dan de rest en pakte een halve minuut voorsprong op de twee Nederlande concurrenten.

Een knappe overwinning voor Backstedt, waartegen weinig te beginnen was in Gullegem. Bakker werd uiteindelijk tweede, Van Der Heijden derde. Norbert-Riberolle werd op een kleine minuut de eerste Belgische op een vierde plek.