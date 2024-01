Vaststelling bij Soudal Quick-Step: "Zal even slikken geweest zijn voor Remco Evenepoel"

Soudal Quick-Step trekt in 2024 opnieuw een vers blik renners open. Met Mikel Landa werd een topper aangetrokken, maar dat is het dan ook.

Het lijkt erop dat Patrick Lefevere in 2024 nog meer op zijn centen moest letten dan andere jaren. Van de tien nieuwkomers zijn Mikel Landa en Gianni Moscon de enige twee die van een ander WorldTour-team overkomen.

Voor de rest rekent Lefevere vooral op jongeren en met Warlop en Bastiaens werden nog twee iets oudere, maar goedkope krachten bij het team gehaald. Voor de Tourploeg van Evenepoel lijkt enkele Mikel Landa een echte versterking.

Enkel Landa betaalbaar

De Spanjaard was einde contract bij Bahrain Victorious en wellicht de enige haalbare optie voor Patrick Lefevere. "Waarom kan Landa wel? Die is 34. De rest weet ook dat die geen eeuwigheid meer meegaat", zegt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad.

"En ja, dat zal wel eens slikken zijn voor Evenepoel." Er was ook even sprake van de Fransman Pavel Sivakov (26) maar hij trok van INEOS Grenadiers naar UAE Team Emirates. "Stel dat hij er een renner als Sivakov had kunnen bijkrijgen, dat zou een ander verhaal zijn."