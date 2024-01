'Best of the rest' ziet zijn situatie helemaal keren ondanks overmacht Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel won opnieuw met groot overmacht in de cross. Hij was nu ook de beste op de Wereldbekermanche van Zonhoven.

Het duurde wat langer dan in de laatste crossen, maar op Mathieu van der Poel stond er ook in Zonhoven helemaal geen maat op de Nederlander.

Ook de tweede plaats was voor een van onze noorderburen. Joris Nieuwenhuis won de sprint voor de tweede plek en was opnieuw ‘the best of the rest’.

Voor hemzelf loopt het stukken beter dan vroeger. “Ik verbaas mezelf weer met die tweede plaats”, klonk het in het flashinterview.

“In de wedstrijden waar ik tot voorheen niet goed voor de dag kwam, slaag ik nu wel in om goed te presteren. Gavere, Boom en vandaag Zonhoven. Het gaat precies allemaal vanzelf. Ik trainde ook steviger en intensiever op het veldrijden. Ik heb de hele zomer kunnen koersen en dat merk je dan later.”